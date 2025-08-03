Российские пловцы взяли золото и серебро ЧМ в заплыве на 50 м на спине

Россиянин Климент Колесников завоевал золото проходящего в Сингапуре чемпионата мира по водным видам спорта. Он победил в финале на дистанции 50 м на спине, а его соотечественник Павел Самусенко финишировал вторым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Климент Колесников преодолел дистанцию за 23,68 секунды и установил новый рекорд чемпионатов мира. Мировой рекорд также принадлежит ему (23,55). Время Павла Самусенко — 24,17. Столько же потребовалось южноафриканцу Питеру Кётце из ЮАР, получившему, как и россиянин, серебряную медаль.

Таким образом, количество медалей российских спортсменов на мировом первенстве увеличилось до 16. У них пять золотых наград, восемь серебряных и три бронзовые.

Арнольд Кабанов