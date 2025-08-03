Российский пловец Илья Бородин стал бронзовым призёром чемпионата мира

Россиянин Илья Бородин финишировал третьим в финале на дистанции 400 м комплексным плаванием и завоевал бронзовую медаль сингапурского чемпионата мира по водным видам спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Бородин

Фото: Tingshu Wang / Reuters Илья Бородин

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Первым стал француз Леон Маршан, победивший в этой дисциплине и на прошлогодней парижской Олимпиаде. Его время — 4 минуты 4,73 секунды. Вторым финишировал японец Томоюки Мацусита, отставший от Маршана на 3,59 секунды. Отставание Ильи Бородина — 4,43 секунды.

Теперь на счету российских спортсменов 17 медалей мирового первенства: пять золотых наград, восемь серебряных и четыре бронзовые.

Арнольд Кабанов