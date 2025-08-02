СМИ сообщают о задержании главы азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шыхлински

В Москве задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Об этом сообщают «Известия», E1.ru, 66.ru и URA.ru со ссылкой на источники. Из столицы его доставили в Екатеринбург, утверждают собеседники изданий. Официально о задержании главы диаспоры не сообщалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель региональной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Руководитель региональной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В конце июля лидера уральских азербайджанцев объявили в федеральный розыск. По данным источника «Ъ-Урал», в отношении него могли возбудить два уголовных дела: по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Правоохранители могут считать Шахина Шыхлински одним из лидеров этнической группировки, члены которой занимались организацией проституции, распространением порнографии торговлей наркотиками. Некоторые из них обвиняются в убийствах и покушениях.

В начале июля был задержан сын главы диаспоры Мутвалы Шыхлински. По версии следствия, он сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов и причинил тяжкий вред его здоровью. Сейчас Мутвалы находится в СИЗО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Глава диаспоры сменил статус».