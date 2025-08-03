При стрельбе на стоянке в Новосибирской области погиб человек, ранен ребенок

На автомобильной стоянке в Усть-Тарском районе Новосибирской области произошла стрельба. Погиб 19-летний юноша. Также пострадала 14-летняя девочка, ее доставили в больницу.

По данным СКР по региону, инцидент произошел ночью 3 августа. Двое мужчин и одна женщина в состоянии алкогольного опьянения пришли на автостоянку. Там один из мужчин «из хулиганских побуждений» выстрелил из огнестрельного оружия. Троих фигурантов задержали, СКР возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следователи готовятся предъявить обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.