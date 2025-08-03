ЕК одобрила соглашение США и Словакии по атомной энергетике

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Еврокомиссия одобрила соглашение между США и его страной по атомной энергетике. Оно станет основой для контракта с американской компанией Westinghouse на строительство нового энергоблока словацкой АЭС «Богунице».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«ЕК дала положительное заключение о содержании проекта межправительственного соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики между Словакией и США, — сказал в видеообращении на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Господин Фицо. — Правительство США уже одобрило этот проект соглашения. Мы это также вскоре сделаем».

Сейчас в Словакии работают две АЭС — «Моховце», расположенная к востоку от Братиславы, и «Богунице» в западной части республики. Они были возведены при содействии СССР и России. Новый энергоблок, по словам господина Фицо, будет полностью принадлежать Словакии.

В конце июля стало известно, что Роберт Фицо может в ближайшее время посетить Белый дом. По словам дипломатических источников братиславского издания Pravda, он и президент США Дональд Трамп подпишут соглашение по сотрудничеству в энергетике, на реализацию которого Словакия привлечет более €15 млрд.