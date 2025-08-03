Начал действовать закон о заморозке результатов ЕГЭ на время участия в СВО

Вступил в силу закон о заморозке срока действия ЕГЭ на время армейской службы. Проект поправок к закону «Об образовании» весной 2024 года подготовила группа депутатов от ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Они указывали, что результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет с момента сдачи экзамена без возможности продлить этот срок. Из-за этого граждане, призванные на службу (в том числе по мобилизации), «поставлены в менее благоприятные условия» при поступлении в вузы. Депутаты также подчеркивали, что возможность заморозить срок действия сертификата ЕГЭ «будет справедливой в первую очередь по отношению к участникам СВО».

В первом чтении проект приняли 23 января 2025 года, во втором и третьем — 8 июля. Президент Владимир Путин подписал закон 23 июля. В апреле ЛДПР внесла аналогичную инициативу о сохранении результатов школьных олимпиад на срок военной службы. Первое чтение проект прошел 10 июня.

Полина Мотызлевская