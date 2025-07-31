В Сербии грядет новое голосование

Несмотря на отказ президента Сербии Александра Вучича выполнить ключевое требование протестующих уже девять месяцев студентов о досрочных выборах, власти такой вариант тем не менее серьезно рассматривают. Информация об этом появилась в сербских СМИ со ссылкой на источники в правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Да и сам Александр Вучич вдруг высказался на этой неделе о вероятных итогах будущих выборов, что многие расценили как фактический запуск президентом предвыборной кампании. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP

Александр Вучич объявил на этой неделе, что результаты будущих выборов в Сербии станут для противников власти «неприятным сюрпризом — куда большим, нежели они могут себе представить». «Они являются явными фаворитами, миллиарды вложены в разорение страны, и еще будут вложены. Будет, безусловно, нелегко противостоять системе разрушения Сербии»,— признал президент, выразив тем не менее уверенность, что власти справятся с этой задачей.

Слова сербского президента стали неожиданностью.

Ведь еще недавно он категорически отвергал выдвинутое в мае протестующими уже девять месяцев студентами требование о немедленном роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов, заявляя, что выборы будут регулярными и состоятся, как и положено, в конце 2026 года. Нынешнее же заявление Александра Вучича многие в Сербии расценили как фактический старт президентом предвыборной кампании.

Более того, влиятельный белградский еженедельник НИН сообщил на днях со ссылкой на источники в пропрезидентской СПП, что там всерьез рассматривают возможность организации досрочных выборов до конца этого года — в декабре или даже октябре. Во втором случае президент должен назначить их в конце августа — начале сентября, поскольку на избирательную кампанию сербские законы отводят минимум 45 дней.

Готовность властей Сербии идти на досрочные выборы на первый взгляд выглядит не слишком логично.

Обнародованные на этой неделе результаты исследования влиятельного белградского издания «Новая сербская политическая мысль» (НСПМ), проведенного в июле, показывают, что поддержка власти в Сербии сегодня составляет лишь 32–33%, тогда как ее оппонентов — 42–43%. Схожий итог досрочных выборов предсказывало ранее и известное агентство Sprint Insight, по данным которого составленный студентами предвыборный список самостоятельно или вместе с блоком оппозиции может рассчитывать на 55% голосов, тогда как все партии власти получили бы лишь около 40% (см. “Ъ” за 21 июля).

Тем не менее у сербских властей, судя по всему, свой расчет. Та же НСПМ в своем анализе предупреждает, что поддерживающая власти треть избирателей проголосует за них непременно, в то время как 40 с лишним процентов сторонников оппозиции «легко могут ощутить усталость, разочарование либо рассориться». На это, похоже, и рассчитывают власти.

Белградский политолог и журналист Цвиетин Миливоевич убежден, что в интересах Александра Вучича — провести выборы как можно раньше в надежде «сохранить свой избирательный корпус и расколоть корпус избирателей, поддерживающих студентов или оппозицию». По его словам, президент верит, что ему удастся внести раскол между двумя группами протеста и тем самым сбить протестный накал.

Различия между студентами и оппозицией уже проявляются: если первые готовы идти на выборы хоть завтра, то многие оппозиционные партии требуют вначале добиться более справедливых условий их проведения.

К тому же после массового митинга в Белграде 28 июня, который завершился насилием (см. “Ъ” за 30 июня), студенческий протест пошел на спад. Одни эксперты объясняют это летней жарой и периодом отпусков, другие видят причину в усилении националистической направленности студенческого протеста. Его «звездой» в последнее время стал сторонник идей сербского национализма профессор Белградского университета Мило Ломпар, который с подачи студентов был главным оратором на митинге 28 июня.

Именно этого профессора, а также знаменитого режиссера Эмира Кустурицу, известного журналиста Динко Грухонича и оппозиционного политика Ненада Чанака президент Сербии Александр Вучич обвинил на этой неделе чуть ли не в организации госпереворота — попытке свергнуть его с поста главы государства. «Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица — все они вместе: Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар. Никакой разницы нет, есть общая мишень — Вучич, мы должны его свергнуть, и это их программа. Другой программы нет»,— заявил президент. Ранее Эмир Кустурица выразил поддержку «политическим узникам» в Сербии, задержанным за участие в протестах, после чего ему пришлось саркастично «поблагодарить власти во главе с Александром Вучичем» за закрытие налоговой службой его ресторана в его же этнотуристическом комплексе «Дрвенград».

Во всем этом многие в Сербии также увидели знак подготовки властей к досрочным выборам.

Геннадий Сысоев