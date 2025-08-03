Дрозденко: в небе над Ленобластью сбили три БПЛА, пострадавших и разрушений нет

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об успешном отражении очередной атаки беспилотников в воздушном пространстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Средствами РЭБ подавлено три БПЛА. Разрушений и пострадавших нет»,— уточнил господин Дрозденко в своем Telegram-канале.

Напомним, что о режиме воздушной опасности в западных, южных и восточных районах Ленобласти из-за угрозы дронов сообщалось утром 3 августа. В связи с произошедшим в петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Ъ-СПб» писал, что на текущий момент в Пулково задержано 20 рейсов. Четыре рейса ушли на запасные аэродромы в Москву.

Андрей Цедрик