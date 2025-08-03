В Пулково ввели ограничения из-за опасности атаки БПЛА в небе над Ленобластью

Утром в воскресенье, 3 августа, в западных, южных и восточных районах Ленинградской области снова объявили опасность атаки БПЛА в воздушном пространстве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Глава Ленобласти добавил, что на территории региона возможно понижение скорости мобильного интернета.

В связи с действующим режимом опасности в петербургском аэропорту Пулково для обеспечения безопасности полетов вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как уточнили в Росавиации, ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти также сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво есть корректировки в расписании рейсов, отметили в ведомстве.

UPD: Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщили позднее в Росавиации.

«Ъ» писал, что в последний раз работу Пулково ограничивали из-за возможной воздушной угрозы неделю назад — рано утром в воскресенье, 27 июля.

Андрей Цедрик