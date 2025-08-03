Россиянам посоветовали фотографировать свои участки земли, чтобы их не изъяли

Владельцу земельного участка следует регулярно фиксировать его состояние на фото и видео. Это позволит избежать изъятия объекта по новому закону об освоении земельных участков. Об этом РБК сообщил юрист Александр Зорин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

«Освоение требует не только регулярного ухода, например, покоса травы... но и документального подтверждения»,— сказал юрист. Он рекомендовал также фиксировать даты фото- и видеосъемки.

С 1 марта 2025 года действует закон об освоении земельных участков. Территорию необходимо освоить в течение трех лет. После этого, в случае выявленных нарушений, владельцы получат сначала штраф в размере 1–1,5% кадастровой стоимости, затем начнется процесс изъятия участка.

Среди признаков неиспользования земли — захламление более половины площади участка, отсутствие построенного и зарегистрированного жилого объекта, наличие сорняков выше 1 м и другие.

Подробнее о законе — в материале «Ъ FM» «Земельным участкам прописали порядок».