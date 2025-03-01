Земельным участкам прописали порядок

С 1 марта вступил в силу закон, который ужесточает требования к собственникам владений вблизи населенных пунктов. Владельцам заброшенных земельных участков в России грозят штрафы и конфискация недвижимости. Так, у россиян, которые приобрели землю или получили ее в наследство, будет три года на освоение. Депутаты, которые разрабатывали законопроект, рассказывали СМИ, что дачные и садовые участки должны быть очищены от сорняков и мусора, использоваться по своему целевому назначению. А если в течение трех лет этого не произойдет, то к ним могут быть применены карательные меры, вплоть до изъятия участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Однако юрист Московского союза садоводов Ваге Рыбченко сомневается, что такие случаи будут массовыми: «Три года как срок для освоения у нас предусмотрен законодательством уже давно. В 1990-х, в самом первом Гражданском кодексе, это уже было, но как общая норма, без деталей и конкретики. Ее можно было использовать.

Меняют нормативное регулирование. На текущий момент утвержденного постановления правительства нет, есть проект кабмина, можно понять, какие критерии, и что они будут охватывать: имеется ли значительная площадь в процентном отношении, заросшая сорняками, или не имеется, наличие или отсутствие строений.

Нет никаких сомнений, что критерии будут разумными. Не будет такого, что чьи-то участки начнут вероломно изымать.

Крайняя мера в виде изъятия — очень цепкое слово, которое привлекает внимание людей, и поэтому активно используется для заголовков.

Это все-таки крайняя мера, и она возможна только по решению суда. Должно, во-первых, пройти три года, человеку нужно дважды вынести предписание о том, что он обязан привести участок в соответствие, дважды его оштрафовать. Думаю, что в большинстве случаев до изъятия вряд ли будет доходить, именно в ситуации, где есть собственник.

Размеры штрафов подвязываются к кадастровой стоимости участков. То есть если это в каком-то дорогом месте, то штраф может быть на самом деле и больше. Но есть минимальный и максимальный размер. Это уже было, просто не использовалось — довольно редко применяемая статья. И сейчас это изменение только в контексте того, что законы, неисполнение которых приведет к этому штрафу, новые, а штраф старый».

По экспертной оценке, доля заброшенных участков в России составляет 10-15% от их общего количества. Но предлагаемые меры вызывают много вопросов, говорит председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов: «Не стоит нам, садоводам, бояться.

Проблема эта действительно есть, и она очень серьезная. Дело в том, что брошенный участок — жуткая вещь практически для всех. Не платятся ни земельный налог, ни взносы. Нужна четкая система контроля.

Но все хотят решить проблему быстро, подписав какую-нибудь одну бумажку, и все выполнено, все сделано. Теперь через год можно повторять: про сорняки, мусор и штрафы. С 1 марта еще критерии вводятся, как определить неиспользованную землю. Но кто будет ходить и проверять? Специальная полиция, дружинники? Просто таких уполномоченных нет. При этом изъятие участка и даже в принципе наложение штрафа — дела-то судебные, а хозяев вы просто не найдете. В 70% случаев, когда вот такие вещи происходят, нет того, кому что-то можно предъявить».

Кроме того, садоводы отметили, что одним из камней преткновения на пути к контролю за заброшенными участками может стать, например, высокий монолитный забор, который будет препятствовать обзору территории. На деле это вряд ли станет неразрешимой проблемой для тех, кто приедет с проверкой, полагает управляющий партнер юридической компании «Неделько и партнеры» Василий Неделько: «Технология давно уже отработана. Первое, как ни странно, анализ спутниковых снимков Google. Земельный участок покрыт древесной растительностью по всей площади, и дальше указывается анализ кадров с 2017-го по 2024-й. Время идет, а освоение участка не выполняется. Это в частности применяется к землям сельскохозяйственного назначения. Я думаю, то же самое возможно делать по землям в населенных пунктах.

Ключевой параметр — освоение земельного участка. Одно или несколько мероприятий, например, поставить забор или изгородь, скосить сорняки, уже будет считаться началом освоения. Таким образом вы уже приступили к использованию».

Постановления, определяющие признаки неиспользования земли, были разработаны Росреестром. В ведомстве ранее подчеркивали, что цель изменений не наказание собственников, а попытка вернуть их на свои участки.

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Анна Кулецкая