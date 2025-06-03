Правительство утвердило признаки неосвоенной земли

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое определяет признаки неиспользования земельных участков. С 1 сентября 2025 года на их основании будут принимать решения об изъятии участка в государственную или муниципальную собственность.

К признакам неиспользования земли относятся:

захламление или загрязнение отходами более половины площади участка;

отсутствие в течение пяти лет построенного сооружения , если этого требует вид использования участка;

отсутствие построенного и зарегистрированного жилого объекта, если участок предназначен для ИЖС;

наличие сооружений на участке, у которых «в совокупности разрушены крыша, стены, отсутствуют окна или стекла».

Кроме того, причиной для изъятия земли может стать наличие на ее большей части сорняков выше 1 метра. В документе также указано, что процесс изъятия начинается только в случае, если владелец в определенные сроки не устранил нарушения.

С 1 марта 2025 года действует закон об освоении земельных участков на территории садоводческих и огородных товариществ. Согласно нему, территорию необходимо освоить в течение трех лет. После этого, в случае выявленных нарушений, владельцы получат сначала штраф в размере 1–1,5% кадастровой стоимости, затем начнется процесс изъятия участка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ъ FM» «Земельным участкам прописали порядок».