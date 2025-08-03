В РАН оценили угрозу Земле от приближающейся кометы 3I/ATLAS

Старший научный сотрудник СО РАН Сергей Язев опроверг утверждение о том, что приближающийся к Земле межзвездный объект (комета) 3I/ATLAS может быть космическим кораблем с оружием. Ранее такое мнение высказал профессор естественных наук в Гарвардском университете Абрахам Леб. По словам господина Язева, комета не угрожает Земле.

«Обсуждаемый объект никогда не окажется вблизи Земли — он пройдет в нескольких десятках миллионов километров от нашей планеты»,— сказал Сергей Язев ТАСС. По его словам, имеющихся статистических данных пока недостаточно, чтобы определить, какие размеры межзвездных комет обычны, а какие — нет.

Абрахам Леб утверждал, что комета достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года. Профессор заявил, что объект движется по «необычайно редкой траектории», которая не свойственна для комет.