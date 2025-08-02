Астрофизик из Гарварда считает, что комета может оказаться космическим кораблем

Профессор естественных наук в Гарвардском университете Абрахам Леб выступил с заявлением, что приближающийся к Земле межзвездный объект под названием 3I/ATLAS может быть не кометой, а космическим кораблем. По его оценкам, он достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астрофизик Абрахам Леб

Фото: Anibal Martel / Anadolu / AFP Астрофизик Абрахам Леб

Фото: Anibal Martel / Anadolu / AFP

Господин Леб сделал вывод об искусственном происхождении объекта из-за того, что он движется по «необычайно редкой траектории», которая не свойственна для комет, цитирует его Daily Mail. Встреча с иноземной жизнью может обернуться катастрофой для человечества, предупреждает он. Ученый, работающий в области астрофизики, уже предложил NASA попытаться перехватить объект с помощью космического аппарата «Юнона», когда он будет проходить вблизи Юпитера.

Коллеги ученого раскритиковали его гипотезы. Астроном из Оксфордского университета профессор Крис Линтотт в интервью Live Science назвал их абсурдными и заявил, что они являются оскорблением работы ученых. «Все данные указывают на то, что это обычная комета, выброшенная из другой солнечной системы, точно так же, как бесчисленные миллиарды комет были выброшены из нашей солнечной системы»,— заявила астроном из канадского Университета Реджайны Саманта Лоулер.

Daily Mail отмечает, что господин Леб известен своими смелыми и противоречивыми теориями о внеземной жизни. В 2017 году он называл астероид, получивший название Оумуамуа, разведывательным аппаратом. Однако никаких свидетельств в пользу искусственного происхождения космического объекта у астрономов не нашлось.