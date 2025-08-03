Вулкан Крашенинникова на Камчатке начал извергаться впервые в истории наблюдений

Вулкан Крашенинникова в Камчатском крае начал извержение, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). Извержение началось 2 августа в 16:50 по UTC (19:50 мск), сопровождаясь выбросами пепла на высоту 3-4 км над уровнем моря. Это первое зафиксированное извержение данного вулкана.

По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, высота пеплового выброса достигала 6 км. Вулкану Крашенинникова присвоен оранжевый код авиационной опасности. Шлейф пепла распространился на восток, в сторону Тихого океана, минуя населённые пункты. Выпадения пепла в жилых районах не зарегистрировано, туристических групп в районе вулкана нет.