В Финляндии прошел автопробег за открытие границы с Россией

В Финляндии состоялся автопробег в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщил Иван Девяткин, депутат горсовета Лаппенранты и один из организаторов акции, на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанна экстремистской и запрещенна в РФ).

По словам господина Девяткина, в мероприятии приняли участие 90 автомобилей, среди участников было «много финнов и очень много русских».

Все пункты пропуска на границе между Финляндией и Россией закрыты с ноября 2023 года. Это решение было принято из-за увеличения потока просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки без нужных документов. Финляндия связала это с тем, что, по их данным, российские коллеги пропускали людей на приграничную территорию без шенгенских виз. Россия обвинения отвергла.