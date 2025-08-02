Мэрия Еревана оправдала трату $7 млн на концерт Дженнифер Лопес

Правительство Армении выделило $7 млн на концерт американской певицы Дженнифер Лопес. Заместитель мэра Еревана Армен Памбухчян выступил в защиту такого решения — по его подсчетам, затраты должны окупиться.

Господин Памбухчян убежден, что на концерт приедут 15 тыс. иностранцев. «Почему важна эта цифра? Потому что наши гости (по меньшей мере подавляющее большинство) для участия в мероприятии должны остаться в Ереване, что само по себе означает расходы. А если усреднить затраты среднего туриста.., каждый гость оставит в нашей экономике не менее $500»,— заявил он (цитата по News.am).

В итоге концерт принесет Армении как минимум $7,5 млн, считает заместитель мэра. Кроме того, мероприятие, которое должно пройти уже завтра на стадионе им. Вазгена Саргсяна, положительно повлияет на репутацию Армении и сделает страну более узнаваемой, отметил господин Памбухчян.

Правительство Армении пригласило Дженнифер Лопес выступить вместо рэпера Снуп Дога, чей концерт должен был пройти еще в 2023 году. Концерт тогда не состоялся из-за ситуации в Нагорном Карабахе, сообщал «Sputnik Армения». Для проведения мероприятия в 2023 году правительство выделяло около $5,8 млн.