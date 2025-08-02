В Пермском крае игравший с петардами подросток сжег 180 т сена

В селе Богородск Пермского края подросток случайно сжег ангар, в котором хранились 180 т сена. Об этом сообщили в МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Несовершеннолетний поджигал петарды, одна из них попала в ангар. Возник пожар на площади 750 кв. м. Возгорание ликвидировали оперативно, но строение полностью сгорело, как и весь запас сена. Ущерб оценивается как крупный.

Дознаватель МЧС возбудил уголовное дело. В ведомстве добавили, что «следствие доказало вину» подростка, он «на скамье несовершеннолетних». По какой статье расследовалось дело, не уточняется.