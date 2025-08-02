Власти Сербии осудили приговор Додику

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал решение апелляционного суда Боснии и Герцеговины (БиГ), который накануне оставил в силе приговор сербско-боснийскому политику Милораду Додику. Он заявил, что это решение направлено против всего сербского народа.

«Вы могли заметить, как политически готовился этот приговор — под колоссальным давлением различных политических факторов. Вплоть до того, что партии в Сараеве угрожали выйти на протесты, если приговор не будет обвинительным... Это решение никак нельзя назвать демократическим»,— заявил господин Вучич (цитата по «Вечерние новости»).

Президент подчеркнул, что политик не будет арестован в Сербии, если власти Боснии и Герцеговины выдадут ордер на его арест.

Сам Милорад Додик также назвал решение апелляционной палаты ударом по Республике Сербской. Накануне он заявил, что не допустит досрочных выборов в регионе, и призвал своих соратников и местную полицию поддержать его.

Политик в феврале был осужден за неисполнение решений высокого представителя ООН в БиГ Кристана Шмидта. Его заочно приговорили к одному году лишения свободы и шестилетнему запрету занимать государственные должности.

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