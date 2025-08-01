Евросоюз призвал уважать приговор Милораду Додику

Европейская служба внешних связей сообщила, что «приняла к сведению» приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику и призвала «признать независимость и беспристрастность» суда Боснии и Герцеговины (БиГ). В ведомстве призвали поддержать решение апелляционного суда страны, который сегодня подтвердил приговор сербско-боснийскому политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Милорад Додик назвал решение апелляционной палаты ударом по Республике Сербской. Он заявил, что не допустит досрочных выборов в регионе, и призвал своих соратников поддержать его. Он обратился и к силовым органам, призвав их мешать организации избирательного процесса.

Политик в феврале был осужден за неисполнение решений высокого представителя ООН в БиГ Кристана Шмидта. Его заочно приговорили к одному году лишения свободы и шести годам запрета на государственную службу. Власти Боснии и Герцеговины пытаются арестовать политика. Власти объявили его в международный розыск, но Интерпол отказал боснийцам в выдаче ордера. Они пытались арестовать его самостоятельно, но этого не позволили сделать охраняющие его полиция и спецназ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Республики Сербской будет сопротивляться».