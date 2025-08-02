Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников военкомата

Телефонные мошенники начали звонить гражданам под видом сотрудников военкоматов. Преступники пытаются обмануть жертву, утверждая, что той необходимо уточнить данные воинского учета. Об этом сообщили ТАСС в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Мошенники звонят с незнакомых номеров и заявляют потенциальной жертве, что сведения воинского учета нужно актуализировать «в связи с началом функционирования реестра электронных повесток». Затем человеку приходит код в СМС, злоумышленники уговаривают назвать его и так получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах».

«Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения», — заявили в МВД. Там посоветовали сразу прекращать разговор с подозрительными незнакомцами.