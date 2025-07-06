«Прекрасный билль» вязнет в опасениях

Закон о расходах и налогах, подписанный 5 июля Дональдом Трампом, хотя и воспринимается как важная политическая победа американского президента, при ближайшем рассмотрении оказывается документом, который может создать немало проблем как нынешней, так и будущей администрации Белого дома. Список потенциальных пострадавших широк: среди них — граждане с низкими доходами, которым фактически ограничат доступ к программам медицинского страхования, а также вся отрасль зеленой энергетики: большинство субсидий для ВИЭ отменены. Впрочем, уже сейчас ясно, что «сэкономленных» средств не хватит на предусмотренные законом соцвыплаты, продление налоговых льгот и расширение борьбы с нелегальными мигрантами. Компенсировать часть трат должны были тарифы Дональда Трампа, однако, по сегодняшним оценкам, они могут принести бюджету заметно меньше, чем ожидалось еще весной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп в конце прошлой недели подписал закон о налогах и расходах, так называемый Big Beautiful Bill («Большой прекрасный билль»). За несколько дней до этого почти 900-страничный документ после долгих дебатов был принят обеими палатами Конгресса США. И внешние, и внутренние наблюдатели признают принятие закона важнейшей внутриполитической победой Дональда Трампа.

В билле, отметим, нашли отражение практически все ключевые пункты экономической программы, которую господин Трамп представлял перед выборами. Речь идет в том числе о продлении налоговых послаблений, которые были введены им еще в 2017 году (Tax Cuts and Jobs Act, их действие должно было истечь в 2025-м): тогда ставка налога для корпораций была снижена до 21% с 35%, а максимальная ставка подоходного налога (для супругов, чей доход превышает $600 тыс.) — до 37% с 39,6%.

Новый документ предполагает и обещанное Дональдом Трампом увеличение налогового вычета для семей с детьми (Child Tax Credit): до конца 2028 года он будет составлять $2,5 тыс. вместо прежних $2 тыс.

Кроме того, для детей, родившихся с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, откроют специальные сберегательные счета (Trump accounts), первоначальный взнос от государства составит $1 тыс.

Бенефициарами билля станут в том числе американцы, живущие в штатах с высокими налогами: лимит на налоговый вычет по местным налогам, а также налогам штата на ближайшие пять лет возрастает с $10 тыс. до $40 тыс.

Рассчитывать на налоговые послабления смогут и представители приоритетных для американских властей отраслей экономики, в том числе производители полупроводников: для них предусмотрены особые условия по инвестиционным налоговым кредитам.

Стимулировать поддержку американского автопрома Дональд Трамп рассчитывает налоговыми вычетами для тех, кто возьмет автокредит на машину, собранную в США.

Кроме того, президент ожидает, что закон поможет борьбе с нелегальной миграцией: на строительство стены на границе с Мексикой в нем выделено $46,5 млрд (почти в три раза больше, чем в первый президентский срок господина Трампа), на новые пункты временного содержания мигрантов — $45 млрд.

Критика закона в Сенате и Палате представителей лишь отчасти объяснялась политическими причинами, новыми статьями расходов и заметным повышением потолка госдолга (на $5 трлн): возмущение демократов и некоторых республиканцев было связано главным образом с тем, за счет каких средств господин Трамп рассчитывает финансировать новые послабления и инициативы.

Документ среди прочего урезает расходы (на сумму свыше $1 трлн) на программу льготного медицинского страхования Medicaid, которой пользуются более 70 млн американцев. По оценкам Управления Конгресса США по бюджету, в результате доступа к медицинской помощи к 2034 году лишатся около 12 млн человек.

Заметно сократятся, как следует из текста закона, и траты на программу продовольственной помощи населению (Supplemental Nutrition Assistance Program). В итоге серьезнее всего от «Большого прекрасного билля» пострадают американцы с низкими доходами, отмечают в KPMG.

Особенно чувствительными положения нового закона станут для зеленой энергетики. Документ отменяет большинство льгот для ВИЭ, которые обеспечивались «Законом о снижении инфляции» Джо Байдена (см. “Ъ” от 18 августа 2022 года). В частности, представители отрасли лишаются льгот по кредитам, что, полагают в Trading Economics, приведет как минимум к закрытию части уже реализуемых проектов и снизит энтузиазм выходящих на рынок, из-за чего Штаты потеряют около 830 тыс. рабочих мест, следует из оценок Rhodium and Energy.

Обеспечить растущие расходы предложенное документом урезание этих и других трат, впрочем, не сможет. По оценкам аналитиков, закон обернется ростом дефицита бюджета на $3,3 трлн к 2034 году. Еще весной предполагалось, что часть возросших расходов (в том числе на продление налоговых льгот) покроют развернутые Дональдом Трампом тарифные ограничения — в Белом доме заявляли, что пошлины принесут около $7 трлн за десять лет. Теперь же с учетом готовности американских властей смягчать условия для ключевых торговых партнеров сумма может оказаться заметно меньше.

Кристина Боровикова