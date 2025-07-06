«Прекрасный билль» вязнет в опасениях
В подписанном Дональдом Трампом законе о расходах и налогах не хватает доходов
Закон о расходах и налогах, подписанный 5 июля Дональдом Трампом, хотя и воспринимается как важная политическая победа американского президента, при ближайшем рассмотрении оказывается документом, который может создать немало проблем как нынешней, так и будущей администрации Белого дома. Список потенциальных пострадавших широк: среди них — граждане с низкими доходами, которым фактически ограничат доступ к программам медицинского страхования, а также вся отрасль зеленой энергетики: большинство субсидий для ВИЭ отменены. Впрочем, уже сейчас ясно, что «сэкономленных» средств не хватит на предусмотренные законом соцвыплаты, продление налоговых льгот и расширение борьбы с нелегальными мигрантами. Компенсировать часть трат должны были тарифы Дональда Трампа, однако, по сегодняшним оценкам, они могут принести бюджету заметно меньше, чем ожидалось еще весной.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Ken Cedeno / Reuters
Президент США Дональд Трамп в конце прошлой недели подписал закон о налогах и расходах, так называемый Big Beautiful Bill («Большой прекрасный билль»). За несколько дней до этого почти 900-страничный документ после долгих дебатов был принят обеими палатами Конгресса США. И внешние, и внутренние наблюдатели признают принятие закона важнейшей внутриполитической победой Дональда Трампа.
В билле, отметим, нашли отражение практически все ключевые пункты экономической программы, которую господин Трамп представлял перед выборами. Речь идет в том числе о продлении налоговых послаблений, которые были введены им еще в 2017 году (Tax Cuts and Jobs Act, их действие должно было истечь в 2025-м): тогда ставка налога для корпораций была снижена до 21% с 35%, а максимальная ставка подоходного налога (для супругов, чей доход превышает $600 тыс.) — до 37% с 39,6%.
- Новый документ предполагает и обещанное Дональдом Трампом увеличение налогового вычета для семей с детьми (Child Tax Credit): до конца 2028 года он будет составлять $2,5 тыс. вместо прежних $2 тыс.
- Кроме того, для детей, родившихся с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, откроют специальные сберегательные счета (Trump accounts), первоначальный взнос от государства составит $1 тыс.
- Бенефициарами билля станут в том числе американцы, живущие в штатах с высокими налогами: лимит на налоговый вычет по местным налогам, а также налогам штата на ближайшие пять лет возрастает с $10 тыс. до $40 тыс.
- Рассчитывать на налоговые послабления смогут и представители приоритетных для американских властей отраслей экономики, в том числе производители полупроводников: для них предусмотрены особые условия по инвестиционным налоговым кредитам.
- Стимулировать поддержку американского автопрома Дональд Трамп рассчитывает налоговыми вычетами для тех, кто возьмет автокредит на машину, собранную в США.
- Кроме того, президент ожидает, что закон поможет борьбе с нелегальной миграцией: на строительство стены на границе с Мексикой в нем выделено $46,5 млрд (почти в три раза больше, чем в первый президентский срок господина Трампа), на новые пункты временного содержания мигрантов — $45 млрд.
Критика закона в Сенате и Палате представителей лишь отчасти объяснялась политическими причинами, новыми статьями расходов и заметным повышением потолка госдолга (на $5 трлн): возмущение демократов и некоторых республиканцев было связано главным образом с тем, за счет каких средств господин Трамп рассчитывает финансировать новые послабления и инициативы.
Документ среди прочего урезает расходы (на сумму свыше $1 трлн) на программу льготного медицинского страхования Medicaid, которой пользуются более 70 млн американцев. По оценкам Управления Конгресса США по бюджету, в результате доступа к медицинской помощи к 2034 году лишатся около 12 млн человек.
Заметно сократятся, как следует из текста закона, и траты на программу продовольственной помощи населению (Supplemental Nutrition Assistance Program). В итоге серьезнее всего от «Большого прекрасного билля» пострадают американцы с низкими доходами, отмечают в KPMG.
Особенно чувствительными положения нового закона станут для зеленой энергетики. Документ отменяет большинство льгот для ВИЭ, которые обеспечивались «Законом о снижении инфляции» Джо Байдена (см. “Ъ” от 18 августа 2022 года). В частности, представители отрасли лишаются льгот по кредитам, что, полагают в Trading Economics, приведет как минимум к закрытию части уже реализуемых проектов и снизит энтузиазм выходящих на рынок, из-за чего Штаты потеряют около 830 тыс. рабочих мест, следует из оценок Rhodium and Energy.
Обеспечить растущие расходы предложенное документом урезание этих и других трат, впрочем, не сможет. По оценкам аналитиков, закон обернется ростом дефицита бюджета на $3,3 трлн к 2034 году. Еще весной предполагалось, что часть возросших расходов (в том числе на продление налоговых льгот) покроют развернутые Дональдом Трампом тарифные ограничения — в Белом доме заявляли, что пошлины принесут около $7 трлн за десять лет. Теперь же с учетом готовности американских властей смягчать условия для ключевых торговых партнеров сумма может оказаться заметно меньше.