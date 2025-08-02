В Самарской области один человек погиб из-за обломков БПЛА

В Самарской области сегодня, второго августа, дважды объявлялась угроза атаки БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Аверьянова, Коммерсантъ Фото: Татьяна Аверьянова, Коммерсантъ

Впервые угрозу атаки дронов объявили в 3:38 (MSK+1). В 7:01 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что «вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске». Был ограничен доступ к мобильному интернету. В аэропорту Курумоч ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Около 9:00 глава региона сообщил, что «в результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина». Самарец находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА.

Около 10:30 в Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА. Аэропорт возобновил работу. Мобильный интернет вновь стал доступен.

В 11:07 в регионе вновь возникла угроза атаки беспилотников и появились проблемы с мобильным интернетом. Аэропорт снова приостановил работу, но спустя примерно полчаса в Росавиации объявили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Курумоче.