Зарплату на 7,6% поднимут для отдельных категорий бюджетников

Правительство заявило о планах проиндексировать на 7,6% заработную плату отдельных категорий бюджетников. Зарплаты повысят с 1 октября.

Согласно сообщению пресс-службы кабмина, повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и сотрудников федеральных госорганов. Также на индексацию могут рассчитывать гражданский персонал воинских частей и «ряд других категорий работников».

В правительстве уточнили, что на индексацию зарплат указанных категорий работников в бюджет до 2027 года заложено 30,8 млрд рублей.