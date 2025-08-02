Школьная форма в этом году подорожала до 24 тыс. рублей за набор

Стоимость базового комплекта школьной одежды в 2025 году выросла на 7% и составляет 15,6–23,9 тыс. руб., следует из данных ритейлеров. Канцелярские товары подорожали на 5%, их набор обойдётся в 5,5–6,9 тыс. руб. При этом спрос на товары для школы снижается: число покупок в июне–июле упало на 9% год к году.

По данным «О’кей», комплект формы для младшеклассников стоит в среднем 18,5 тыс. руб. для девочек и 15,6 тыс. руб. для мальчиков. У старшеклассников траты выше: 23,9 тыс. и 22 тыс. руб. соответственно. Wildberries фиксирует рост среднего чека на школьные сарафаны (+13%), джемперы (+16%) и колготки (+12%).

В «Чек Индексе» отмечают, что медианная стоимость школьного набора из 11 предметов достигла 16,2 тыс. руб. Однако объемы продаж снижаются: детской обуви куплено на 7% меньше, футболок — на 8%, пеналов — на 19%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Школа держит родителей в форме».