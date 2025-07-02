Как в России вводили школьную форму

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начало учебного года в московской школе № 69, 1 сентября 1971 года

Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости Начало учебного года в московской школе № 69, 1 сентября 1971 года

Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости

Прототипом школьной формы считается одежда конца XVIII века учеников Императорского воспитательного дома для сирот в Москве и других сиротских школ. После открытия Смольного института благородных девиц в 1764 году появился стандарт женской униформы.

В 1834 году император Николай I утвердил Положение о гражданских мундирах, в котором регламентировался фасон мужского гимназического костюма — первой школьной формы в России. Она состояла из гимнастерки, шинели, полукафтана и фуражки, копируя военные мундиры тех лет. До 1868 года доминирующим цветом школьных мундиров был темно-зеленый, затем — различные оттенки синего.

Положение о форме для девочек появилось только в 1896 году и регламентировало набор предметов гардероба: закрытые платья с воротником-стойкой, чаще всего коричневые, и черные фартуки, заменявшиеся по праздникам белыми.

После революции 1917 года школьная форма была отменена как буржуазный элемент и символ принадлежности к высшим сословиям.

В 1948 году форма вновь стала обязательной и повторяла дореволюционный крой. Новым обязательным элементом стал пионерский галстук.

В 1962 году главным атрибутом мужской школьной формы стал серый шерстяной костюм, а с 1973 года — синий. Женская форма оставалась неизменной до 1984 года, когда старшеклассницы стали носить синие юбки-трапеции со складками спереди, жилеты и пиджаки, а в начальной школе — платья и фартуки. В 1988 году некоторые школы в порядке эксперимента отказались от обязательного ношения школьной формы.

В 1991–1992 годах остановилось большинство швейных предприятий, производящих форму, а в 1994-м ее отменили совсем. С 2013 года вступил в силу закон «Об образовании», согласно которому школы вновь получили право вводить обязательную школьную форму. Учебные заведения могут устанавливать свои требования к одежде с учетом мнения школьного, родительского советов и материального положения семей.