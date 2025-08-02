Школа держит родителей в форме

Стоимость базового комплекта одежды для школьников в этом году составит 15,6–23,9 тыс. руб., увеличившись на 7% год к году. Канцелярские принадлежности подорожали в среднем на 5%, и на них придется потратить 5,5–6,9 тыс. руб. Количество покупок для школы в натуральном выражении, вероятно, сократится: в России становится меньше первоклассников, а родители начинают оптимизировать бюджеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средняя стоимость базовой одежды для учениц младших классов в июле 2025 года составила 18,5 тыс. руб., учеников — 15,6 тыс. руб., подсчитали в сети гипермаркетов «О’кей». Год к году траты в сегменте выросли среднем на 7%. Еще 6,9 тыс. руб., по оценке аналитиков, потребуется на покупку канцелярской продукции, подорожавшей на 5% за год. Расходы на базовую одежду для старшеклассников превышают бюджет начальной школы на 29–40%: для мальчиков — 22 тыс. руб., девочек — 23,9 тыс. руб. Канцелярия обходится на 25,5% дешевле — 5,5 тыс. руб.

Аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) оценивают медианную стоимость набора из 11 предметов для унифицированного школьника в июле в 16,2 тыс. руб. Год к году значение выросло также на 7%.

На Wildberries отмечают, что в июне—июле средний чек при покупке школьных сарафанов вырос на 13% год к году, джемперов — на 16%, детских колготок — на 12%. Расходы на рубашки и блузки увеличились на 1–4%. Аналитики считают, что комплект одежды для школьника сейчас обходится в среднем в 11,7 тыс. руб. В «Детском мире» говорят, что минимальный набор для мальчика стоит 8,3 тыс. руб.

В перечень необходимых в младшей школе позиций в «О’кей» включают несколько комплектов одежды, пять пар носков, три пары колготок или термобелье, три варианта обуви. В расходы на канцтовары входят рюкзак, дневник, краски, пластилин, тетради, ручки и проч.

Но перечень может быть размытым. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина говорит, что традиционно в него включают позиции, которые родитель вряд ли приобретет без необходимости отправлять детей в школу: одежда определенного фасона и цвета, сменная обувь, канцелярские товары и т. п. Существенно может влиять программа обучения. «Например, вводится черчение — необходимо покупать готовальню, организуются спортивные клубы — потребуются два комплекта спортивной формы»,— говорит она.

Июль традиционно считается периодом начала активных покупок перед учебным годом: ритейлеры расширяют профильный ассортимент. Всплеск продаж, по словам руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, приходится на последнюю неделю августа — первую сентября. В эти даты посещаемость магазинов детской одежды и принадлежностей увеличивается в два раза к среднегодовому уровню, говорит он.

Хотя глава совета директоров сети гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац считает, что в традиционной рознице пиковый период сглаживается: потребители сначала проводят закупки онлайн, а потом посещают офлайн-магазины. Переток спроса на маркетплейсы, по его мнению, в целом приведет к снижению в этом году объема продаж. Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева отмечает, что средняя стоимость покупок в традиционной рознице в 3–3,5 раза выше, чем онлайн. Торговые центры в период подготовки к школе, по ее словам, традиционно предлагают специальные программы для привлечения аудитории.

Из данных «Чек Индекса» видно, что число покупок продукции для подготовки к школе во всех каналах в июне—июле в целом оказалось на 9% ниже, чем годом ранее. Детских туфель и ботинок за два летних месяца было продано на 7% меньше, футболок — на 8%, пеналов — на 19%. В T-Pay посчитали, что число покупок детской одежды в июле сократилось на 12% год к году, хотя средний чек увеличился на 19%, достигнув 1,3 тыс. руб. Антонина Цицулина замечает, что предложение на рынке детских товаров сейчас превышает спрос.

Снижение продаж может быть связано с началом общего сокращения числа школьников. По данным Росстату, в 2018 году родилось 1,6 млн человек (в 2025 году рожденные в 2018-м достигнут возраста семи лет), это на 5,2% меньше, чем годом ранее. В 2019 году негативный тренд сохранился. Еще одной причиной Михаил Васильев считает сжатие потребительской корзины: семьи нередко сосредоточены на необходимых покупках из-за замедления роста доходов.

Александра Мерцалова, Виктория Колганова, Дарья Андрианова