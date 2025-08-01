Футболисту ПСЖ грозит до 15 лет тюрьмы за изнасилование

Прокуратура Нантера обратилась в уголовный суд департамента О-де-Сен с ходатайством о предъявлении футболисту ПСЖ Ашрафу Хакими обвинения в изнасиловании. Марокканцу грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Carchietta-Imagn Images / Reuters Фото: Vincent Carchietta-Imagn Images / Reuters

По данным источника, инцидент произошел 25 февраля 2023 года. 24-летняя девушка, познакомившаяся с Ашрафом Хакими в социальных сетях, отправилась на свидание к нему домой. Там господин Хакими предположительно сначала «целовал ее в губы и грудь через одежду, игнорируя ее несогласие», а затем изнасиловал. В результате пострадавшей удалось покинуть помещение. 3 марта 2023 года в адрес игрока были выдвинуты обвинения. Он отрицал свою вину и впоследствии утверждал, что целью девушки является «получение финансовой выгоды», а его адвокат заявила о попытке вымогательства.

В материале газеты сказано, что «теперь утвердить или отклонить обвинительное заключение должен следственный судья». Адвокат Ашрафа Хакими Фанни Колин назвала ситуацию «непонятной» «в свете имеющихся доказательств», отметив, что она и ее клиент «сохраняют такое же спокойствие, как и в начале разбирательства». «Если ходатайство будет удовлетворено, мы непременно обжалуем это решение», — добавила она.

26-летний Ашраф Хакими после сверхуспешного сезона в составе ПСЖ (команда выиграла четыре трофея, включая Лигу чемпионов и дошла до финала клубного чемпионата мира) является одним из претендентов на «Золотой мяч». Суммарно с момента перехода в парижский клуб в 2021 году он завоевал 10 трофеев. Со сборной Марокко он взял бронзу парижской Олимпиады и дошел до полуфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Арнольд Кабанов