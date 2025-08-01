Россия поддерживает позицию США о недопустимости прямого военного столкновения

Прямую военную конфронтацию между США и Россией нельзя допустить, считает глава МИД Сергей Лавров. Он поприветствовал «ответственный подход Вашингтона» и отметил, что администрация президента США осознает сложившиеся реалии и первопричины конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Накануне о недопустимости вооруженного столкновения между странами заявил госсекретарь Марко Рубио. Он подчеркнул, что больше следует беспокоиться не о полномасштабной войне, а о «стычке или просчете, которые приведут к началу конфликта».

28 июля президент США Дональд Трамп установил новый дедлайн для достижения мирного урегулирования между Россией и Украиной в 10–12 дней вместо изначальных 50 и заявил, что он больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным. По истечению срока президент США пригрозил России «беспрецедентными» санкциями.