Пропаганда с иностранным оттенком

Сотрудники полиции 31 июля провели оперативные мероприятия в липецком обкоме КПРФ, изъяв технику и агитационные материалы. Коммунисты считают, что поводом стал распространяемый перед выборами в местный горсовет бюллетень с призывом к отставке губернатора Игоря Артамонова («Единая Россия»). По словам источника “Ъ”, Компартия могла использовать в агитации материалы иностранных агентов без соответствующих пометок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция и сотрудники центра «Э» провели «обследование помещения и транспортных средств» в липецком обкоме КПРФ

Фото: Липецкое областное отделение КПРФ Полиция и сотрудники центра «Э» провели «обследование помещения и транспортных средств» в липецком обкоме КПРФ

Фото: Липецкое областное отделение КПРФ

Сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области провели оперативные мероприятия в местном обкоме КПРФ на Кузнечной улице вечером 31 июля. Примерно в полночь полицейские покинули партийный офис, забрав несколько десятков пачек с агитационными материалами и технику.

На следующий день обком сообщил, что оперативники проводили «обследование помещений и транспорта» на основании судебного постановления. По данным коммунистов, полиция заподозрила их в причастности к «организации массовых беспорядков, экстремистской деятельности, целями которой являются разрушение государственного строя, а также дестабилизация политической ситуации в регионе». Как отметили в партии, помимо агитационных материалов из офиса изъяли жесткие диски, SD-карты, компьютер, ноутбук и телефон первого секретаря обкома КПРФ Николая Разворотнева.

Второй секретарь липецкого обкома КПРФ Сергей Токарев сказал “Ъ”, что полицейских в первую очередь интересовал информационный бюллетень «Правда», распространяемый в преддверии сентябрьских выборов в городской совет Липецка.

В нем коммунисты требуют отставки Игоря Артамонова, критикуют его за сдачу в концессию систем водоснабжения и водоотведения в Липецке и оптимизацию региональных медучреждений, а также рассказывают о предполагаемой связи супруги главы региона с лизинговой компанией А5, которая в 2021 году заключила несколько госконтрактов с местной областной больницей.

По данным КПРФ, из офиса полицейские забрали порядка 70 тыс. экземпляров бюллетеня, чем фактически заблокировали распространение агитационных материалов. Коммунисты пообещали продолжить предвыборную работу и встречи с местными жителями.

1 августа сотрудники полиции вновь посетили офис обкома. Поводом, по данным КПРФ, стало заявление сотрудника администрации Липецка о якобы несанкционированном публичном мероприятии — состоявшейся 30 июля встрече с избирателями во дворе жилого дома в 9-м микрорайоне облцентра. В партии говорят, что проводят такие собрания, поскольку официально власти не разрешают массовые мероприятия и пикеты. «Я сотрудникам полиции объяснил, что в данном случае никаких уведомлений не требуется»,— сказал “Ъ” господин Токарев.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области пообещали “Ъ” прокомментировать ситуацию позже. В пресс-службе Игоря Артамонова не стали комментировать произошедшее. При этом осведомленный источник “Ъ” говорит, что полицейским поступило заявление о нарушении коммунистами законодательства о митингах и содержании в их агитационных материалах сведений, касающихся деятельности иностранных агентов без обязательных пометок. По мнению собеседника, липецкое отделение КПРФ всегда отличалось агитацией в духе 90-х. «На это в целом закрывали глаза. Но всему есть предел»,— отметил он.

Политолог Александр Немцев считает, что причиной внимания силовиков к липецкому обкому КПРФ могла стать «несистемная составляющая» их политической деятельности.

«Традиционно коммунисты в Липецке являются активными, потому что у партии множество депутатов в областном совете (на данный момент во фракцию КПРФ входят десять человек.— “Ъ”). Такое положение порождает у многих соблазн воспользоваться поддержкой разных несистемных групп. Еще до начала специальной военной операции коммунисты поддерживали связь со структурами политиков и общественников, которые сейчас признаны иностранными агентами. Поэтому возможно, что кто-то из руководства липецкого обкома КПРФ продолжал играть не по правилам и поддерживать с ними связь»,— говорит господин Немцев. При этом эксперт исключает, что УМВД согласовывало свои действия с правительством региона.

Сергей Толмачев, Воронеж