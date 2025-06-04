Коммунисты приближаются к фронтам

В преддверии отчетно-выборного съезда, который состоится 4 июля, КПРФ провела общероссийское открытое партсобрание, обозначив самые важные для себя регионы с точки зрения предстоящих выборов. Заодно руководители Компартии раздали коммунистам на местах установки на эту избирательную кампанию, которые, впрочем, свелись к активизации сбора подписей в рамках «Народного референдума».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Как уже сообщал “Ъ”, КПРФ планирует выдвинуть кандидатов в губернаторы во всех 20 регионах, где в сентябре пройдут прямые выборы глав субъектов (см. “Ъ” от 22 апреля). При этом, как заявил на общероссийском партсобрании первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, некоторые регионы требуют особого внимания. Речь идет, в частности, о Республике Коми, Иркутской и Костромской областях. Там коммунисты уже готовы назвать своих кандидатов.

В Коми на губернаторские выборы пойдет депутат Госдумы, экс-руководитель фракции КПРФ в Госсовете (парламенте) республики Олег Михайлов, в Иркутской области — его коллега по парламенту и бывший губернатор Сергей Левченко, а в Костромской области — первый секретарь обкома Валерий Ижицкий. Отдельно господин Афонин обратил внимание на выборы в Свердловской области, которые будут «самыми большими по охвату избирателей». На пост губернатора от Компартии там будет баллотироваться первый секретарь обкома Александр Ивачев. Все перечисленные кандидатуры будут окончательно утверждены на отчетно-выборном съезде партии, который состоится 4 июля.

Говоря о предвыборной стратегии, господин Афонин попросил региональные отделения активнее участвовать в проведении «Народного референдума» — стартовавшей в феврале этого года акции по сбору подписей за четыре инициативы, включенные в «Программу победы КПРФ»: об ограничении торговой наценки на продовольствие и лекарственные средства, о снижении пенсионного возраста, о национализации сферы ЖКХ и о необходимости принятия закона о «детях войны». В качестве местной инициативы регионам предложено добавить в «референдум» один собственный вопрос, актуальный для конкретной территории.

«Наша работа в рамках "Народного референдума" должна позволить донести до населения реальную картину предложений КПРФ»,— подчеркнул господин Афонин, добавив, что коммунисты уже собрали 2,3 млн подписей. Более того, «Народный референдум» привлек в ряды КПРФ 10 тыс. сторонников, а еще 700 человек благодаря этому проекту вступили в партию, похвалился зампред ЦК. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал своего заместителя и призвал интенсифицировать работу: «Нам надо собрать на 30% подписей больше, чем за нас голосовало на выборах».

В завершение руководство КПРФ напомнило участникам партконференции о вызовах, с которыми приходится сталкиваться коммунистам. Геннадий Зюганов посетовал на то, что их деятельность недостаточно освещается на телеканалах, добавив, что он «не подвергался такой цензуре даже во времена Ельцина». А Юрий Афонин сообщил о публикациях «совершенно не соответствующих действительности рейтингов» и «цензурировании опросов, показывающих реальную картину».

Ксения Веретенникова