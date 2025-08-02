Кризис разного возраста

Премьера картины, режиссерского дебюта Индии Дональдсон, состоялась на фестивале «Сандэнс» в 2024 году. Лаконичная зарисовка о почти семейной вылазке на природу превращается в руках автора в историю взросления и неизбежного в связи с ним разочарования. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: International Pigeon Production Фото: International Pigeon Production

На первый взгляд лента Индии Дональдсон, поставленная ею по собственному сценарию, почти бессобытийна. Да и что такого может случиться за три дня, которые 17-летняя Сэм (Лили Коллиас) проводит в Катскилльских горах вместе с отцом Крисом (Джеймс Легро) и его другом Мэттом (Дэнни Маккарти)? Пешие переходы, спартанский туристический быт, который девочке-подростку не очень-то комфортно делить со взрослыми мужчинами, ночевки у костра и разговоры ни о чем.

Все снято просто и безыскусно, хотя оператор Уилсон Кэмерон не отказывает себе в удовольствии остановиться и полюбоваться захватывающим видом на озеро, ажурным листиком или слизняком в траве. Но под внешней сдержанностью растет напряжение, и здесь действительно что-то происходит — важное и, скорее всего, определяющее для отношений героев на долгие годы вперед.

Поход, который для разведенного Криса и живущей с матерью Сэм — редкая и ценная возможность провести время вместе, с самого начала идет не по плану. Участников должно было быть четверо, но сын Мэтта Дилан (Джулиан Грэйди) от путешествия отказался. В этой семье тоже недавно произошел развод, и если Крис, Сэм и ее мать успели как-то наладить общение, то между Мэттом и Диланом взаимные обиды свежи и болезненны.

Столь же очевиден и запоздалый кризис среднего возраста, заставляющий обоих мужчин вести себя инфантильно. Умная и проницательная Сэм становится свидетельницей их жалоб на жизнь, работу, несправедливую судьбу и бывших жен, попыток оправдаться за совершенные ошибки, перекладывания ответственности за них, хвастливого самообмана и жалости к себе. Постепенно становится понятно, что взрослая в этой компании именно она, хотя ни Крис, ни Мэтт в своей эмоциональной ограниченности этого не замечают.

Будучи хорошей дочерью, Сэм старается проявлять внимание и сочувствие: с юмором принимает отцовское занудство, идет на компромиссы, тактично разряжает обстановку, когда та накаляется между двумя старыми друзьями. Дает Мэтту зрелые и разумные советы, как наладить отношения с сыном, опираясь на собственный опыт ребенка, пережившего развод родителей.

Однако этот груз, который ей приходится нести одной, с каждым часом все тяжелее, как неудобный рюкзак, набитый вроде бы легкими, но вместе составляющими немалый вес мелочами. Все же Сэм еще совсем юная, и когда поддержка и защита требуются уже ей, отец, к которому она обращается за ними, подводит, расписавшись в собственной ненадежности. Отчаяние и боль девушки режиссер и актриса опять показывают просто, тихо, без нажима и аффекта, однако не прочувствовать их невозможно.

Дональдсон не торопит свою героиню с принятием решений и дает ей возможность еще немного побыть ребенком, сделать паузу перед шагом в настоящую взрослую жизнь, где рассчитывать придется только на себя. После короткого знакомства с Сэм можно не сомневаться, что она справится.

Юлия Шагельман