Главу строительной компании будут судить за хищение 230 млн рублей при выполнении гособоронзаказа

СКР завершил следствие по уголовному делу против гендиректора ООО «Специальные Проекты и Системы» Александра Антоненкова. Его обвиняют в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Рассматривать дело будет Московский областной суд.

Компания заключила с Минобороны контракт на ремонт инженерных сооружений. Контролировать его исполнение должен был господин Антоненков. Однако в 2021-2022 фигурант подделал документы о проделанной работе, тем самым похитив 230 млн руб.

На имущество гендиректора наложили арест на сумму 14 млн руб. Также с господина Антоненкова взыскали 34 млн руб. в качестве возмещения ущерба.

Никита Черненко