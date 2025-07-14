Перевозки контейнеров на магистралях ОЖД снизились на 3,4% за первое полугодие

По итогам шести месяцев текущего года на сетях Октябрьской железной дороги было перевезено в общей сложности 289,7 тыс. груженых контейнеров ДФЭ. Это на 3,4% меньше показателя за первое полугодие 2024 года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За январь-июнь этого года в контейнерах перевезено 6,6 млн тонн грузов (-0,3%), уточняется в сообщении железнодорожной магистрали.

Положительная динамика отмечается в перевозках: цветных металлов (рост в 1,5 раза), бумаги (+4,3%) и лесных грузов (+23,6%), отметили в ОЖД.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что погрузка на сетях Октябрьской железной дороги в Ленинградской области за полгода составила 11,9 млн тонн — на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Андрей Цедрик