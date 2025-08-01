ЦБ разрешил инвесторам из недружественных стран покупать валюту

Банк России снял ограничения на покупку иностранной валюты для «зарубежных инвесторов недружественных стран». Инвестор для этого должен следовать новым правилам: чтобы приобрести активы, иностранцу необходимо открыть счет «Ин». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ЦБ установил режим таких счетов и условия их открытия в банках и у профучастников. Брокеры и управляющие должны вести учет активов иностранных инвесторов. Банки и учетные институты обмениваться информацией при совершении операции по таким счетам.

Лица, которым сейчас открыты счета «С», также могут инвестировать с помощью счетов «Ин», используя новые деньги. «Но для активов, учитываемых на счетах "С", сохранится ограниченный режим, их нельзя будет использовать для инвестиций»,— сообщили в регуляторе.