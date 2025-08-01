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Коммерсантъ FM
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Путин назвал основной целью СВО искоренение причин украинского кризиса

Президент России Владимир Путин заявил, что главной целью спецоперации на Украине является искоренение причин украинского кризиса и обеспечение безопасности России

«Но и конечно гуманитарные вопросы. Вопросы безопасности, в широком смысле вопросы безопасности России и той же Украины»,— отметил господин Путин в ходе общения с журналистами на острове Валаам в Республике Карелия. Там он провел неформальную встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Российский лидер напомнил, что все цели, поставленные Россией в рамках спецоперации, сформулированы еще в июне прошлого года на встрече с руководством МИД РФ и продолжают оставаться неизменными. Владимир Путин добавил, что одной из важнейших задач при урегулировании конфликта является достижение длительного и прочного мира на основе таких условий, которые устроили бы и Россию, и Украину, а также обеспечили безопасность обеих стран.

Кроме того, президент подчеркнул, что речь может идти и о безопасности в Европе в целом. Он также заявил, что у России в ходе специальной военной операции не было ни одной напрасной потери.

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