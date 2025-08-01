Путин наградит врачей, оперировавших пациента во время землетрясения на Камчатке

Президент Владимир Путин заявил, что врачи онкологического диспансера в Петропавловске-Камчатском, которые не прерывали операцию во время землетрясения, заслуживают госнаграды.

«Можно выполнять свой долг по-разному. Эти врачи выполняли его достойно и героически. Конечно, они заслуживают государственных наград. Хочу вас заверить, что у нас много специалистов, которые самым достойным образом выполняют свой долг перед людьми»,— сказал президент на встрече с журналистами после неформальных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко (цитата по ТАСС).

Владимир Путин добавил, что власти всегда стараются соответствующим образом оценить такие заслуги медработников.

Ролик с проведением операции в диспансере опубликовал губернатор Владимир Солодов. На видео медики удерживают пациентку на операционном столе во время тряски.

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение, его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,8. Оно стало самым сильным в региональной сейсмозоне с 1952 года. В результате были повреждены детские сады и ТЦ, волна цунами затопила несколько прибрежных районов. При этом массовых жертв удалось избежать.

Подробности — в материале «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».

Полина Мотызлевская