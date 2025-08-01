Администрацию Благовещенска возглавил Руслан Абдрахманов

Совет депутатов Благовещенска выбрал главой администрации города Руслана Абдрахманова, сообщила глава районной администрации Анна Карабанова в соцсетях. Депутаты приняли решение единогласно.

Кроме победителя конкурса, на пост сити-менеджера претендовали замглавы администрации Благовещенского района Александр Бурунов и главный инженер районного отделения ООО «БашРТС» Егор Краснов.

С 2023 года Руслан Абдрахманов работал управляющим делами городской администрации.

С декабря 2019-го по июль этого года сити-менеджером Благовещенска был Сергей Завгородний, покинувший пост по собственному желанию. После его отставки Руслан Абдрахманов временно исполнял обязанности главы администрации.

Идэль Гумеров