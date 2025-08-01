В Екатеринбурге аннулировали квитанции с некорректными счетами за вывоз мусора

«Спецавтобаза» урегулировала ситуацию с выставлением некорректных счетов жителям Екатеринбурга за вывоз мусора, сообщили в пресс-службе регионального оператора. В компании добавили, что рассылка бумажных платежных документов с неверными сведениями была остановлена после «получения информации о неточностях в базах данных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В «Спецавтобазе» пояснили, что екатеринбуржцам направят квитанции с корректными данными до 8 августа. «Тем, кто оплатил счета по предыдущим сведениям, будет сделан перерасчет — он отразится уже в этой "платежке". Приносим извинения жителям, которых коснулась эта ситуация, и продолжаем консультации любыми удобными для них способами: в офисе регоператора, на горячей линии или в соцсетях»,— сообщили в пресс-службе.

Ранее на некорректные квитанции за вывоз мусора в Екатеринбурге обратил внимание врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. На заседании регионального правительства 31 июля он призвал мэра Алексея Орлова совместно со «Спецавтобазой» направить екатеринбуржцам исправленные квитнации, провести разъяснительную работу с сотрудниками компании и «перед людьми извиниться».

Василий Алексеев