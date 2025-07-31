Паслер призвал пересмотреть завышенные платежи за вывоз мусора в Екатеринбурге

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер призвал администрацию Екатеринбурга совместно со «Спецавтобазой» исправить некорректные квитанции за вывоз мусора в июне и повторно направить их людям. Господин Паслер обратился с соответствующим требованием к мэру Алексею Орлову на заседании регионального правительства. «Множество жителей жалуется на неверное количество проживающих в платежках за вывоз мусора, из-за чего сумма платежа кратно возросла»,— написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Орлов заверил главу региона, что «Спецавтобаза» «максимально быстро» отзовет квитанции и сделает перерасчет. Господин Паслер призвал провести разъяснительную работу с сотрудниками компании и «перед людьми извиниться». «Огромное количество жалоб. Когда мы эту историю обработаем? Это не так все быстро, количество абонентов огромное, пока распечатают квитанции, сделают перерасчет, пока людям принесут. Вы должны принять решение, чтобы люди понимали, что им делать. Вы займите позицию, Алексей Валерьевич, ваша же "Спецавтобаза"»,— подчеркнул врио губернатора.

Денис Паслер добавил, что городским властям следует запросить информацию в ситуациях, где вопросы по числу жителей обоснованны. «В остальных случаях екатеринбуржцы ничего не должны доказывать»,— сказал он.

Врио губернатора также призвал мэрию проинформировать горожан о возможности не оплачивать некорректные счета. «Тем, кто уже провел оплату, учесть ее в следующем периоде. Реакция на эту проблему должна быть быстрой, а ответы на вопросы — четкими и понятными. И чтобы их услышал каждый»,— подчеркнул господин Паслер.

Василий Алексеев