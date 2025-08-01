Квартальная прибыль Apple выросла на 9%

В третьем квартале финансового 2025 года, завершившемся в июне, выручка корпорации Apple выросла на 10%, составив $94 млрд. Это самый значительный рост выручки с 2021 года. Чистая прибыль увеличилась почти на 9%, до $23,4 млрд. Apple также сообщила, что ее издержки из-за введенных Дональдом Трампом импортных тарифов в третьем квартале составили $800 млн, а на следующий квартал она прогнозирует такие издержки на уровне $1,1 млрд.

Особенно хороший рост в третьем квартале показали продажи iPhone — они увеличились на 13,5%, до $44,6 млрд, оказавшись лучше прогнозов аналитиков. Существенно выросли и доходы от сервисов (это подразделение в числе прочего включает музыкальный стриминговый сервис Apple Music и видеосервис Apple TV+) — на 13%, до $27,4 млрд. Продажи компьютеров Mac выросли на 15%, составив $8 млрд. При этом продажи планшетов iPad снизились на 8%, до $6,7 млрд, а носимых гаджетов, в том числе Apple Watch,— на 8,7%, до $7,4 млрд. В качестве одного из успехов компания отметила рост продаж в Китае на 4% — после двух кварталов снижения в этом регионе. Гендиректор Apple Тим Кук заявил также, что компания собирается нарастить инвестиции в технологии искусственного интеллекта.

Акции Apple после публикации отчетности выросли на внебиржевых торгах на 2,2%.

Яна Рождественская