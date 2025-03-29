OFFTOP. Travel

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, какие страны привлекают путешественников из России, во сколько обойдется отдых в Омане, на Хайнане, а также о том, как приложение Timeleft может помочь найти компанию для ужина.

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Саудовская Аравия смягчает правила для туристов. В управлении по туризму отметили, что на фоне послаблений заметно увеличилось число женщин-путешественниц. Их доля достигла 44% от всех посетителей страны, а это 13 млн человек с лишним из 30 млн иностранцев.

Во время туристической конференции в Берлине представитель саудовского управления по туризму связал успех с недавними изменениями. Женщины Саудовской Аравии получили право водить машину в 2018 году и работать гидами в 2019 году. По данным министерства туризма, в мае прошлого года число женщин, работающих в сфере туризма, достигло 45%. К тому же в 2019 году Саудовская Аравия разрешила женщинам останавливаться в отелях самостоятельно, а не с так называемым мужчиной-опекуном. Женщинам из других государств больше не нужно предъявлять «доказательство отношений» с мужчиной при регистрации в отеле.

Пытаясь конкурировать с другими туристическими центрами Персидского залива, Саудовская Аравия в прошлом году стала активно продвигать туристические услуги и больше рассказывать об их безопасности. Компания Intrepid Travel (буквально — «туризм без страха») запустила первые туры, организованные саудовскими женщинами для саудовских женщин. Это небольшие группы, которые перемещаются вместе по организованному маршруту.

Уместно напомнить, что и ставшие привычными для россиян Объединенные Арабские Эмираты имеют значительные ограничения. Например, поцелуй на публике может караться штрафом на сумму примерно $1,3 тыс. Официально запрещено совместное проживание неженатых пар в одном номере отеля. Хотя это уже скорее номинальное требование для приезжих, но я сама сталкивалась с проблемами в Дубае — меня не заселяли в апартаменты до прихода спутника к стойке.

Безусловно, послабления будут мотивировать жителей западных стран приезжать на Аравийский полуостров за аутентичными впечатлениями. К тому же публика привыкает не только к Эр-Рияду, но и к Джидде — как к центрам принятия важных глобальных решений.

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Сходить на свидание сразу с пятью незнакомцами — такую опцию недавно опробовала одна из моих знакомых заядлых путешественниц, а мне стало интересно, как это работает. Есть такое приложение для встреч — Timeleft (буквально — «оставшееся время»). Предположим, поездка в духе блэже: с делами вы уже разобрались, и вот остался свободный вечер, который можно потратить на знакомство с городом, прогулки по улицам или знаковым местам. Еще одна опция — увидеться с людьми, у которых похожие интересы, и провести вместе ужин в заведении, которое тоже ответит вашим ожиданиям.

Сервис предлагает пройти быстрый тест на персональные качества, интересы и предпочтения. Остальное сделает алгоритм — он соединит шестерых участников авантюры так, чтобы они были максимально совместимы, и соберет для «значимых разговоров». Кроме этого сервис предоставит вам необходимые данные о том, чего ждать от вечера, забронирует подходящее всем место для ужина и просто пришлет детали. Дальше остается лишь показаться на месте и окунуться в атмосферу непредсказуемого вечера.

Timeleft доступен в 60 странах, можно выбрать один из трех сотен городов. Кроме европейских городов (и вовсе не только столиц) там есть такие локации, как Бали, Дубай и Эр-Рияд, несколько городов Турции (где можно эффективно провести время пересадки), страны Латинской Америки, Малайзия, Филиппины, Япония, Гонконг. И да, есть нюанс — такие автоматизированные встречи проходят не каждый день, а еженедельно в среду. Представляете, во всем мире в среду где-то встречаются шесть незнакомцев, чтобы здорово провести вечер. Зачем ждать приключений, если можно их устроить?

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Туристы потянулись в Оман. Если и есть в путешествиях своеобразная мода на направления, то вот она: в октябре в Москве и Санкт-Петербурге заработали офисы туристического представительства султаната. А на международной выставке MITT среди делегаций в этом году впервые заявлен он — Оман. В 2024 страну посетили 70 тыс. россиян, годом ранее — 50 тыс. На побережье Аравийского моря расположились отели крупнейших международных брендов — от Hilton и Rotana до Shangri-La.

Я видела своими глазами Оман пять лет назад, и он меня очаровал и удивил. Просторные песчаные пляжи и красивые бухты там переходят в гористую местность, которую укротили, проложив извилистые дороги. Скалистые выступы скрывают цветущие оазисы, которые будто нарисованы на огромном плакате. Порой жарко и ветрено, но отдельной прогулки с гидом заслуживает пеший маршрут по Вади — это пересохшие русла рек, вдоль которых растут пальмы и цветы.

Незабываемое приключение — ночевка в пустыне. Можно остановиться в настоящем шатре, попробовать чай и пряную местную кухню, а еще поразиться тому, насколько в пустыне светло ночью: каждая песчинка отражает свет Луны. В центре Маската опрятно и ухоженно — жители Омана культурные и образованные. Многие, по примеру правителей, получают образование за рубежом и возвращаются развивать свой регион. Могут себе позволить — кроме зарплат граждане получают от нефтяного государства пособия.

Весной 2025 года прямой перелет Москва—Маскат и обратно обходился в 45 тыс. руб. за человека. Четырехзвездный отель — примерно от 40 тыс. руб. за двоих на неделю. Кстати, будучи соседом Дубая, Маскат рассматривает Россию и в качестве источника инвестиций и намерен доказывать свою привлекательность еще и для бизнеса.

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Куршевель вернулся в повестку. Европейское направление имеет все шансы стать наиболее растущим в премиальном туризме. По крайней мере об этом говорят российские туроператоры. Продажи люксовых путешествий в прошлом году превзошли ожидания туркомпаний. Вместо прогнозируемых 30% сегмент VIP-туров вырос на 55%, но не исчерпал свой потенциал, рассказали в PAC Group. Основная конкуренция в турбизнесе будет происходить именно в сфере люкса. В условиях нынешней реальности только состоятельные клиенты приносят главную прибыль, рассуждают в компании.

Премиальным там считают тур с размещением в отеле за €700 в сутки минимум либо пакетный продукт из расчета более €4 тыс. на человека. Стоит сказать, что фактически в 2024 году путешествие класса люкс обходилось клиентам в среднем в €7 тыс. за человека. Наиболее востребованными локациями стали ОАЭ и Мальдивы. Самые дорогие туры туда из России обходились в сумму более €320 тыс. за четырех человек. Затем в списке Турция — группа из 11 человек отдохнула там в премиальном отеле почти за €270 тыс. Скромнее, но со вкусом состоятельные туристы провели время в Италии и Франции. Максимальный чек — €260 тыс. за пятерых человек.

Эксперты все чаще говорят о постепенном возвращении Европы в премиальный сегмент, эта тенденция уже закрепилась и будет развиваться, в частности из-за налаживания визового сопровождения по новым правилам. В среднем визу выдают за три недели. К тому же платежеспособные туристы привыкли к стыковочным рейсам. Спрос на Куршевель в России, по некоторым оценкам, уже стал выше, чем до пандемии. А вот от Мальдив и Объединенных Арабских Эмиратов уже есть некоторая усталость. За последние годы эти места состоятельным гражданам приходилось посещать не раз, и теперь хочется внести разнообразие в географию.

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Россияне распробовали китайские Гавайи. Остров Хайнань за минувший год принял 178 тыс. российских туристов — в 11 раз больше, чем в 2023-м, рассказали в Ассоциации туроператоров России. В этом году китайская сторона рассчитывает на двукратный рост турпотока на курорт. Свою роль сыграли прямые рейсы в Санья, перелеты из Москвы запустила и Hainan Airlines. Этой весной «Аэрофлот» вновь расширит полетную программу. С марта рейсов на Хайнань из разных городов России станет на 50% больше.

Кстати, весна считается наиболее благоприятным периодом: на острове не слишком жарко, а вода в Южно-Китайском море прогревается до 25 градусов. Туркомпании сравнивают пляжи Хайнаня с райским побережьем: белоснежный песок, пальмы, лазурная вода выглядят маняще. Местным отелям приходится бороться за клиента с крупнейшими мировыми сетями и развивать сервис. Отдельные игроки делают ставку на соцсети и, например, окрашивают песок на пляже в розовый цвет, что приводит в восторг пользователей TikTok. Кроме пляжей можно посетить термальные источники под открытым небом «Чжуцзян Наньтянь». Температура воды в ваннах — от 35 до 60 градусов, в некоторые добавлены лепестки роз, кофе, жасмин или имбирь. Премиального шоппинга на Хайнане ждать не стоит, и больше $5 тыс. привозить с собой нельзя. Зато на местных базарах можно закупиться шелком, хрусталем, фарфором, чаем и специями.

Весной 2025 года недельный тур на двоих с перелетом из Москвы на Хайнань и проживанием в пятизвездном отеле обойдется в сумму от 150 тыс. руб. Чаще всего это отельные комплексы с многоэтажными корпусами. Прямой перелет длится примерно 10 часов. Самостоятельным туристам понадобится виза. А туроператоры напоминают, что граждан России в составе организованной группы заблаговременно вносят в списки и передают их китайским властям. Это накладывает и некоторые ограничения, например, нельзя переселиться в другой отель или задержаться на острове лишний денек, даже если очень понравилось.

Яна Лубнина