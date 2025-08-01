«Теплоэнерго» потратит 422 млн рублей на постройку котельной на Пулковском шоссе

Ресурсоснабжающая организация ООО «Теплоэнерго» объявила конкурс на выполнение работ по строительству новой газовой котельной на юге Петербурга. Начальная (максимальная) стоимость контракта по тендеру составляет 422,2 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, инфраструктурный объект предполагается разместить на Пулковском шоссе, участок 37, кадастровый номер 78:14:0772303:52. Построить котельную и сдать заказчику потенциальный подрядчик должен будет не позднее 31 марта 2026 года.

Заявки на конкурс принимаются до 15 августа 2025 года. Итоги тендера подведут в тот же день.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что специалисты АО «ТЭК СПб» приступили к техническому перевооружению системы газоснабжения Северомуринской котельной. Этот пилотный проект включает установку на территории источника блочного газорегуляторного пункта (ГРПБ) и подключение котельной ко второму газопроводу-вводу.

Андрей Цедрик