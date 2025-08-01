В Совфеде заявили о праве врачей отказываться от проведения аборта по этическим причинам

Сенатор Наталия Косихина заявила «РИА Новости», что врачи должны иметь право на отказ от проведения аборта по религиозным или этическим соображениям. По ее мнению, отказавшийся от проведения процедуры специалист должен своевременно направить пациентку другому врачу, который готов оказать помощь.

Госпожа Косихина отметила, что врачи должны иметь такое право «в соответствии с клятвой Гиппократа». «Необходимо тщательно проработать все аспекты этого вопроса с учетом мнения граждан, экспертного сообщества и врачей, чтобы не допустить нарушения прав ни одной из сторон»,— сказала сенатор.

В январе министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в 2024 году почти 40 тыс. россиянок передумали делать аборт после консультаций со специалистами. Министр связал отказы с тем, что специалисты информировали женщин о мерах социальной поддержки с учетом их жизненных ситуаций. В феврале директор департамента медицинской помощи детям Минздрава Елена Шешко представляла данные о снижении числа абортов в России более чем в 3,5 раза за последние десять лет. Вице-премьер Татьяна Голикова в июле сообщала, что доля россиянок, отказывающихся от абортов, возросла почти до 25%.

Полина Мотызлевская