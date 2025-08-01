Дмитрий Мурев стал гендиректором Федеральной грузовой компании

Дмитрий Мурев назначен генеральным директором дочернего общества РЖД – Федеральной грузовой компании (ФГК). Ранее он занимал должность заместителя гендиректора РЖД, а также руководил Центром фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО).

До господина Мурева пост гендиректора с марта 2024 года занимал Андрей Дреничев. На должность заместителя гендиректора компании и главы ЦФТО назначена Ирина Магнушевская. «В ее обязанности будут входить вопросы коммерческой деятельности компании в области грузовых перевозок»,— объявили в Telegram-канале РЖД.

Федеральная грузовая компания — один из крупнейших операторов грузовых железнодорожных перевозок. Компания предоставляет передвижной состав и специальные контейнеры для транспортировки грузов, а также оказывает услуги по комплексному транспортному обслуживанию клиентов и оформлению перевозок. В парк ФГК входит более 134 тыс. грузовых вагонов.