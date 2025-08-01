В Иркутске осуждены 18 членов банды, организовавших сеть интим-салонов

Иркутский областной суд 1 августа вынес приговор по уголовному делу в отношении 18 жителей Иркутска, десяти мужчин и восьми женщин. Речь идет об участниках организованного преступного сообщества (ОПС), контролировавшего сеть интим-салонов. Лидера сообщества, Алексея Ленивцева (Кос), в декабре 2024 года приговорили к 13,5 годам лишения свободы. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, участники ОПС признаны виновными в совершении таких преступлений как «создание преступного сообщества» и участие в нем, «похищение человека», «вымогательство», «умышленное причинение вреда здоровью», «организация занятия проституцией», «вовлечение в занятие проституцией».

Следствием установлено, что преступное сообщество вело свою деятельность с января 2015 года по июнь 2019 года, после чего основные участники были задержаны. Члены группировки создали сеть интим-салонов, занимали «должности администраторов, диспетчеров, водителей и представителей силового блока». Для поддержания работы притонов они на регулярной основе «подыскивали лиц женщин для занятия проституцией», привлекая, в том числе несовершеннолетних девушек.

В прокуратуре Иркутской области также уточняют, с целью установления монополии и покровительства члены сообщества «вымогали денежные средства у конкурентов по преступному бизнесу». Помимо этого, девушку, не желавшую продолжать сотрудничество, «принудили вернуться в фирму, избив и похитив из дома». Суд признал соучастников виновными и назначил им наказание в зависимости от роли каждого в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 12,5 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов.

Как сообщили «Ъ» источники, знакомые с рассмотрением дела, все 18 членов группировки самостоятельно явились на судебное заседание. 13 из них были взяты под стражу после вынесения приговора, в отношении пятерых применена отсрочка до момента, пока их дети не достигнут 14-летнего возраста. Только один из членов ОПС сотрудничал со следствием и признал свою вину.

Влад Никифоров, Иркутск