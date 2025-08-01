Россельхознадзор предостерег «Турбаслинских бройлеров» из-за сильного запаха

Управление Россельхознадзора по Башкирии вынесло предостережение птицефабрике АО «Турбаслинские бройлеры» (входит в ГК «Черкизово») о недопустимости нарушения обязательных требований после жалоб граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что жители Стерлитамакского района сообщили о запахе отходов производства птицефабрики и куриного помета. В июле этого года Управление совместно с прокуратурой провело выездное обследование бройлерного цеха «Ашкадарский» компании. Были установлены нарушения законодательства. Информация о них направлена в прокуратуру.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2024 года Туймазинская межрайонная прокуратура и управление Роспотребнадзора Башкирии после жалоб граждан проводили проверку деятельности птицефабрики в Туймазинском районе.

АО «Турбаслинские бройлеры» зарегистрировано в 2002 году в Благовещенске. Уставный капитал — 635 млн руб. Компания разводит бройлеров, реализует куриные субпродукты и полуфабрикаты. В состав АО входят птицефабрики «Ашкадарская» в Стерлитамакском районе, «Туймазинская» и другие структурные подразделения. Учредителем компании является ООО «Агропромышленный комплекс "Михайловский"», входящее в ПАО «Группа Черкизово». В 2024 году выручка составила 10,5 млрд руб., чистая прибыль — 26 млн руб.

Майя Иванова