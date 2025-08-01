Минстрой Башкирии увеличил среднюю рыночную стоимость метра жилья на 2%

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Башкирии в третьем квартале года составит 115 862 руб. Индексация показателя утверждена приказом министерства строительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. По сравнению со вторым кварталом года показатель увеличен на 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среднерыночная стоимость утверждена для расчета размера субсидий проживающим и зарегистрированным в республике гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Субсидии на приобретение жилья выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

Минстрой индексирует среднерыночную стоимость квадратного метра жилья каждый квартал. В четвертом квартале 2024 года она была установлена на уровне 116 199 руб. В первом квартале 2025 года — уменьшена на 4,8%, до 110 658 руб., во втором квартале — увеличена на 2,6%, до 113 532 тыс. руб.

Наталья Балыкова