Авиакомпания S7 Airlines оштрафована за овербукинг

Западно-Сибирская транспортная прокуратура наложила штраф на авиакомпанию «Сибирь» (бренд S7 Airlines) за повторное нарушение закона о защите прав потребителей в сфере авиационных услуг (ч. 2 ст. 14.4 КоАП). Размер штрафа составил 30 тыс. руб. Поводом стало то, что в мае текущего года троих пассажиров, планировавших полет из Новосибирска в Санкт-Петербург, не посадили в самолет из-за отсутствия свободных мест на борту.

Как выяснила проверка прокуратуры, причиной отказа стало превышение количества доступных мест — приоритет был отдан трансферным пассажирам с другого стыковочного рейса, которые зарегистрировались на этот же рейс. В итоге самолет оказался переполнен, и трое пассажиров не смогли воспользоваться услугами перевозчика.