Экс-сотрудник отдела МВД по Октябрьскому осужден за мошенничество

Октябрьский городской суд вынес приговор 34-летнему бывшему сотруднику территориального отдела МВД России по Октябрьскому, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. По данным «Ъ-Уфа», это Артур Горошко. Фигурант уголовного дела, ранее возглавлявший отдел экономической безопасности и противодействия коррупции, признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Суд с учетом смягчающих обстоятельств приговорил его к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с функциями представителя власти в системе правоохранительных органов, на два с половиной года. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании ущерба.

Суд установил, что в декабре 2022 года фигурант уголовного дела в сговоре с начальником местного отдела полиции и начальником территориального подразделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики получили 2,5 млн руб. взятки от жителя Октябрьского, подозреваемого в незаконном обороте алкоголя. Деньги предназначались якобы за то, чтобы обеспечить избрание ему меры пресечения в виде подписки о невыезде и за квалификацию действий подозреваемого как преступления средней тяжести. На самом деле полицейские не могли повлиять на ход расследования и не планировали это делать, а полученные деньги похитили.

Преступление выявлено оперативниками регионального управления ФСБ России.

В обеспечительных целях на имущество фигуранта уголовного дела и его сообщников наложен арест.

Майя Иванова